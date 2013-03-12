У Франції понад 12 тисяч поліцейських і пожежників вигнали чистити сніг

Майже 12,4 тисячі пожежників-рятувальників, поліцейських і жандармів, а також військових та енергетиків працюють над ліквідацією наслідків потужного снігопаду, який триває на півночі Франції, заявив міністр внутрішніх справ Мануель Вальс, повідомляють РІА «Новости».

Сильний снігопад у понеділок і у вівторок паралізував рух на півночі Франції - дороги перекриті, зупинено рух високошвидкісних поїздів TGV, Thalys (в Бельгію) і Eurostar (до Великобританії), скасовано сотні авіарейсів. Через неполадки електромереж майже сто тисяч людей залишилися без світла.

"В даний час мобілізовані дванадцять тисяч чотириста пожежних рятувальників, поліцейських і жандармів, у тому числі п'ять підрозділів сил цивільної безпеки."У полі" працює тисяча співробітників ERDF (компанія-дистриб'ютор електроенергії)", - сказав М.Вальс, зазначивши, що задіяні навіть військові.

"Ці заходи дозволять поступово розчистити дороги та відновити роботу громадського транспорту та електричних мереж", - зазначив він. За словами міністра, сотні людей як і раніше знаходяться у важкій ситуації, десятки тисяч людей не отримують електрики. Рух швидкісних поїздів по лінії Nord, що зв'язує Париж з бельгійським кордоном і тунелем під Ла-Маншем, призупинено до ранку середи у зв'язку з несприятливими погодними умовами в регіоні.