Франциск прочитав 150-тисячній юрбі свою першу проповідь як Папа

Як повідомляє РІА «Новости», послухати і на власні очі побачити новообраного понтифіка на площу Святого Петра прийшли до 150 тисяч осіб, які стали заповнювати простір перед головним собором Римсько-католицької церкви і прилеглі вулиці за декілька годин до появи Франциска. Через великий наплив паломників і віруючих, що прибувають цими днями до Риму, міська влада вживає підвищених заходів безпеки, які зберігатимуться в італійській столиці аж до вівторка, 19 березня, коли відбудеться інтронізація Папи Римського.

Проте справжній сюрприз як службам безпеки, так і віруючим Франциск підніс перед початком недільної проповіді: провівши месу в церкві Святої Анни, розташованої у Ватикані, понтифік вийшов за ватиканські стіни і став особисто вітати присутніх, декому пощастило навіть потиснути йому руку.

Через деякий час з`явившись у вікні свого робочого кабінету, Франциск звернувся до багатомільйонної пастви з першою проповіддю, в якій зазначив, що відчуття милосердя змінює світ, а також закликав віруючих пам`ятати, що Господь, який завжди прощає, ”ніколи не стомиться” цього робити.

”Трохи милосердя робить світ менш холодним і справедливішим. Ми повинні зрозуміти милосердя Господа. Бог ніколи не cтомлюється прощати. Це ми cтомлюємося просити прощення”, — сказав Франциск.

Завершуючи проповідь, Папа Римський попросив віруючих молитися за нього, а також побажав ”доброго недільного дня і смачного обіду”.