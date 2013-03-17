ЗМІ: Президент Євроради піде з політики у 2014 році

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на Le Figaro.

Колишній прем'єр-міністр Бельгії заявив, що не буде, зокрема, брати участь у парламентських виборах у країні у 2014 році. Він також зазначив, що будь-який бажаючий "проголосувати за Ромпея" буде мати таку можливість - мова йде про членів його сім'ї, заявлених у партійних списках.

Ван Ромпей зайняв пост голови Європейської ради в січні 2010 року. Його мандат, який може бути продовжений лише один раз, вже був продовжений у 2012 році. Термін повноважень Ромпея закінчується 30 листопада 2014 року.