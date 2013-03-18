Китай витіснив Великобританію з п'ятірки постачальників зброї

Про це йдеться в доповіді, представленій 18 березня, Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

У період з 2008 по 2012 роки, за даними SIPRI, на частку Китаю припало 5% угод по звичайних озброєннях (в 2003-2007 роках - 2%), передає Лента.ру.

Найбільшим експортером зброї є США (30%), за ними йде Росія (26%). У п'ятірку найбільших експортерів також увійшли Німеччина (7%) і Франція (6%).

Китай витіснив з п'ятого місця Великобританію. Зміни в п'ятірці лідерів ринку постачання звичайних озброєнь, відзначає SIPRI, відбулися вперше з моменту закінчення холодної війни.

Зростання експорту китайських озброєнь, яке склало за звітний період 162%, відбулося головним чином за рахунок великих поставок у Пакистан. Проте, відзначають експерти SIPRI, Китай останнім часом позиціонує себе як провідний постачальник озброєнь цілого ряду держав.

Майже половина (47%) імпорту озброєнь припадала в 2008-2012 роках на країни Азії і Океанії. У п'ятірку найбільших імпортерів зброї входять: Індія (12%), Китай (6%), Пакистан (5%), Південна Корея (5%) і Сінгапур (4%). Близько 7% покупок зброї припали на арабські країни Перської затоки, головним постачальником яких є США.

У доповіді SIPRI також наводиться ряд даних щодо окремих країн. Так повідомляється, що 71% всіх поставлених в Сирію озброєнь з 2008 по 2012 роки припадав на частку Росії.