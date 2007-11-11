83-річний Джордж Буш стрибнув з парашутом (фото)

Екс-президент США Джордж БУШ-старший в суботу в свої 83 роки знову здійснив стрибок з парашутом, чим влаштував сюрприз гостям на церемонії відкриття президентського музею свого імені в Коледж Стейшн під Х`юстоном в штаті Техас.

Як повідомляє телекомпанія Сі-бі-ес, стрибок 41-го президента США з парашутом і його приземлення безпосередньо на церемонії виявилися несподіваними навіть для його сина, колишнього губернатора штату Флоріда Джеба БУША і доньки Дороті БУШ КОХ, які перебували серед кількох тисяч гостей.

Про стрибок, схоже, знала тільки колишня перша леді США Барбара БУШ, яка першою зустріла чоловіка після успішного приземлення.

Дж.БУШ-старший стрибав разом з відомою командою професійних військових парашутистів Army Golden Knights і закінчив свій стрибок в тандемі з армійським інструктором, який страхував 83-річного колишнього главу держави.

Для Дж.БУША-старшого це вже шостий в його житті стрибок з парашутом. Вперше він був змушений стрибнути у вересні 1944 року, щоб врятуватися з палаючого палубного бомбардувальника TBM Avenger, який він пілотував і який був підбитий японською зенітною артилерією під час бомбового нальоту на японський острів Chichi Jima.

Свій 80-річний ювілей Дж.БУШ-старший відзначив парашутним стрибком, який він здійснив тоді теж з командою Army Golden Knights.

Сьогоднішній стрибок він зробив під час урочистої церемонії відкриття президентського музею Джорджа Буша у Коледж Стейшн.

У музеї відвідувачі вперше зможуть тепер побачити повну копію одного із залів секретної "ситуативної кімнати" - спеціального оперативного комплексу, що розташований на першому поверсі Білого дому і в якому 41-й президент США зі своїми найближчими помічниками ухвалював найважливіші рішення в моменти міжнародних криз і конфліктів, включаючи падіння Берлінської стіни в 1989 році, серпневий путч проти Михайла ГОРБАЧОВА 1991 року і розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року.

Зал нарад "ситуативної кімнати" зображений точно таким же, яким він був в роки президентства Дж.БУША-старшого - з довгим столом з світлого дуба і з 8 кріслами з м`якої світлої шкіри. У музеї додані лише 8 інтерактивних комп`ютерних екранів на столі в цій кімнаті, яких в його роки не було, але які зараз допоможуть відвідувачам дізнатися, які і коли ухвалювалися рішення 41-м президентом.

До речі, нинішній 43-й президент США Джордж БУШ-молодший в травні цього року повністю переробив справжню "ситуативну кімнату" в Білому домі.

Загальна кількість експонатів в музеї перевищує 100 тисяч.

Щорічно музеї Дж.БУША-старшого відвідують понад 150 тисяч осіб зі США та інших країн світу.