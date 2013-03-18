Грузинські виробники не поспішають повертатися на російський ринок

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

«На державну реєстрацію надійшли документи та зразки бутильованої виноробної продукції від двох грузинських виробників із 36, які за результатами першої поїздки експертів Росспоживнагляду 25 лютого - 1 березня 2013 змогли надати документацію та зразки продукції для проходження процедури державної реєстрації», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що крім зазначених виробників виноробної продукції ще 59 грузинських виробників представили заявки на поставку алкогольної продукції в Російську Федерацію. При цьому не всі компанії представили матеріали для документарної перевірки в повному обсязі.

У представленому Національним агентством вина Грузії проекті графіка роботи експертів для 2-ї поїздки щодо ознайомлення з виноробними підприємствами додатково включено ряд підприємств, які взагалі не зверталися до Росспоживнагляду

Таким чином, раніше оголошені строки виїзду групи експертів Росспоживнагляду в третій декаді березня 2013 року, швидше за все не будуть дотримані з вини грузинської сторони.

При цьому Росспоживнагляд підтверджує готовність виїзду експертів одразу після надання грузинською стороною всієї необхідної інформації, проведення її аналізу та узгодження графіка відвідування виноробних підприємств та виробників мінеральної води з Національним агентством вина Грузії та Національним агентством продовольства.

Як повідомляв УНІАН, грузинські сільгосптовари, вина і мінеральна вода «Боржомі» були заборонені до ввезення в Росію в 2006 році. У Росспоживнагляді вказували, що під час перевірок цієї продукції були виявлені порушення санітарно-епідеміологічних норм. У Грузії це рішення називали політично мотивованим.

20 грудня 2012 Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна виконає свої зобов'язання перед Грузією в рамках СОТ і допустить її товари на свій ринок.