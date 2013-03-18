Лідер опозиції Венесуели обіцяє підняти зарплати на 40%

"Не сумнівайтеся, я ніколи не підводив наш народ", - наводять сьогодні слова Капрілеса місцеві ЗМІ, повідомляють РІА Новости.

На виборах глави держави, призначених після смерті президента Уго Чавеса, основними конкурентами є Капрілес і виконуючий обов'язки президента, ставленик Чавеса Ніколас Мадуро.

Капрілес зауважив, що діюча модель управління країною не має перспектив. За його словами, раніше все трималося виключно на особистій харизмі та лідерських якостях самого Чавеса, проте Мадуро такими здібностями не володіє. "Ніколас сам знає, що не здатний розв'язати жодної проблеми", - зауважив опозиційний кандидат.

При цьому Капрілес зазначив, що в разі програшу на президентських виборах піде з політики. В даний час він займає пост губернатора штату Міранда. На минулих у жовтні 2012 року виборах президента Капрілес програв Чавесу, набравши при цьому понад 44% голосів.

Кандидат у президенти Венесуели від правлячих сил та виконуючий обов'язки президента Ніколас Мадуро пообіцяв, що боліваріанська революція в разі його перемоги не закінчиться.

"Чавес, я клянусь тобі, що революція продовжиться!" – наводять місцеві ЗМІ слова Мадуро на зустрічі з членами так званої "команди Чавеса".

За словами кандидата, його прихильники повинні одержати найбільшу в історії Венесуели перемогу 14 квітня, в день голосування на виборах глави держави.

Раніше Мадуро вже пообіцяв покійному президентові Уго Чавесу перемогти на виборах, набравши понад 10 мільйонів голосів.