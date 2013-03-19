Уродженець Чернівців очолив ізраїльський парламент

Кандидатуру Ю.Едельштейна підтримала коаліція правих, що складається з партій "Лікуд" та "Наш дім Ізраїль". "За" віддали голоси 96 депутатів, "проти" не проголосував ніхто.

Раніше Ю.Едельштейн займав посаду міністра інформації та діаспори Ізраїлю. Новий спікер став першим вихідцем з СРСР, обраним головою парламенту.

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Юлію Едельштейну 54 роки. У вересні 1984 року за сіоністську діяльність та створення підпільної мережі вивчення івриту в багатьох містах СРСР, в тому числі в Москві, Мінську та Харкові, був заарештований КДБ і засуджений до трьох років. У 1987-му виїхав до Ізраїлю.