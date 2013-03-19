Уродженець Чернівців очолив ізраїльський парламент
01:07, 19 березня 2013Світ
927 0
Новим спікером ізраїльського Кнесету став уродженець Чернівців Юлій Едельштейн.
Кандидатуру Ю.Едельштейна підтримала коаліція правих, що складається з партій "Лікуд" та "Наш дім Ізраїль". "За" віддали голоси 96 депутатів, "проти" не проголосував ніхто.
Раніше Ю.Едельштейн займав посаду міністра інформації та діаспори Ізраїлю. Новий спікер став першим вихідцем з СРСР, обраним головою парламенту.
На цю тему: Колишній харків'янин очолив МЗС Ізраїлю
Юлію Едельштейну 54 роки. У вересні 1984 року за сіоністську діяльність та створення підпільної мережі вивчення івриту в багатьох містах СРСР, в тому числі в Москві, Мінську та Харкові, був заарештований КДБ і засуджений до трьох років. У 1987-му виїхав до Ізраїлю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter