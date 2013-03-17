Колишній харків'янин очолив МЗС Ізраїлю

Колишній харків'янин Зєев Елькін призначений заступником міністра закордонних справ Ізраїлю, а до остаточного рішення суду у справі Лібермана він буде чинним міністром.

Вранці 17 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розподілив міністерські портфелі нового уряду і місце заступника глави МЗс віддали Зєеву Елькіну, пише Кореспондент. Як повідомляється, Елькін вільно володіє російською та українською мовами, часто відвідує Україну, беручи участь у заходах, що проводяться в рамках україно-ізраїльської дружби й співробітництва. У Кнесеті минулого скликання він очолював правлячу коаліцію. Як повідомляв УНІАН, 15 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з другої спроби сформував новий уряд країни.

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