В Індії автобус звалився з мосту: майже 40 загиблих

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на індійський телеканал NDTV.

Аварія відбулася в штаті Махараштра. За попередньою версією, водій автобуса втратив керування. Автобус їхав з Гоа до Мумбаї.

"У автобусі перебувало кілька іноземців, громадянина Росії було врятовано", - йдеться в повідомленні телеканалу.

За попередніми даними, автобус приватної компанії врізався в дорожнє загородження і звалився з мосту. На кадрах телеканалу видно, що транспортний засіб, який перекинувся, частково занурений у річку.

Повідомляється також, що декілька потерпілих дістали травми голови. Скільки всього пасажирів було в автобусі, не уточнюється. Поліція веде розслідування.