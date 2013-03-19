В Індії автобус звалився з мосту: майже 40 загиблих
09:44, 19 березня 2013Світ
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Щонайменше 37 осіб загинуло в аварії автобуса в західній частині Індії, постраждав один росіянин.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на індійський телеканал NDTV.
Аварія відбулася в штаті Махараштра. За попередньою версією, водій автобуса втратив керування. Автобус їхав з Гоа до Мумбаї.
"У автобусі перебувало кілька іноземців, громадянина Росії було врятовано", - йдеться в повідомленні телеканалу.
За попередніми даними, автобус приватної компанії врізався в дорожнє загородження і звалився з мосту. На кадрах телеканалу видно, що транспортний засіб, який перекинувся, частково занурений у річку.
Повідомляється також, що декілька потерпілих дістали травми голови. Скільки всього пасажирів було в автобусі, не уточнюється. Поліція веде розслідування.
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