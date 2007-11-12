Сьогодні російські дипломати залишать Грузію

Російські дипломати, оголошені грузинською стороною персона нон-грата, залишать Грузію у понеділок, заявив в неділю радник-посланник російського посольства в Тбілісі Іван Волинкін, який входить до числа тих, кого висилають.

За його словами, російські дипломати вилетять до Росії у понеділок з аеропорту в Єревані.

Серед співробітників російського посольства, названих МЗС Грузії персона нон-грата, радник-посланник Іван Волинкін, радник Петро Соломатін і третій секретар посольства Олександр Куренков. Президент Грузії Михайло Саакашвілі звинуватив російські спецслужби в причетності до нинішньої політичної кризи в Грузії і заявив, що декілька співробітників посольства Росії оголошено небажаними персонами і вони залишать Грузію.

У свою чергу російський МЗС відкинув звинувачення грузинської сторони і оголосив про висилку трьох старших дипломатів посольства Грузії в Росії.

Газета.ру