Через тисячі мертвих креветок пляж у Чилі став червоним

Кілька тисяч мертвих креветок викинуло на пляж портового міста Коронель у Чилі, внаслідок чого берегова лінія забарвилася в червоний колір, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

Імовірно, до масової загибелі лангустинів могло призвести підвищення температури води, викликане роботою двох розташованих неподалік електростанцій, що належать компанії Colbun.

"Мені 69 років, я почав рибалити, коли мені було дев'ять, але я ще ніколи не бачив катастрофи подібної до цієї", - розповів один з місцевих жителів.

У компанії Colbun не коментують дану ситуацію. Місцева владаі почала розслідування інциденту.