ООН може до літа ввести миротворців у Малі

Її генеральний секретар Пан Гі Мун напередодні запропонував Раді безпеки ООН трансформувати сили африканських країн в Малі у миротворчий контингент для протистояння повстанцям, які контролюють дві третини цієї країни.

"Думаю, це відбудеться. Зацікавлені країни вже згодні, Афросоюз теж цього бажає ... Може бути, до літа це трапиться", - сказало джерело. У грудні 2012 року Рада безпеки ООН санкціонувала введення в Малі військовослужбовців місії африканських країн (AFISMA), щонайменше, на рік для відновлення нормального життя в північних районах країни, події в якій стали наслідком операцій НАТО і повалення режиму Муамара Каддафі в сусідній Лівії.

Вихід звідти племен туарегів, які користувалися заступництвом колишнього лівійського лідера, привів до сепаратистської війні і утворенню самопроголошеної держави Азават на півночі Малі. У січні Франція ввела свої війська у Малі чисельністю близько 2 тисяч осіб, коли почалися атаки повстанців на центральні райони країни.

За словами джерела РІА Новости, до моменту трансформації африканських сил у миротворців ООН, французький контингент має бути виведений.