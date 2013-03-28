Українські журналісти висловили солідарність зі страйком на Бі-Бі-Сі

Незалежна медіа-профспілка України надіслала листа підтримки співробітникам британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі, які проводять 12-годинний страйк проти скорочень.

Про це УНІАН повідомили у НМПУ.

«Помилки керівництва ВВС в ході розробки та реалізації розрізу й реорганізації програми для суспільного мовника мають бути визнані та усунуті найближчим часом під повним контролем національних профспілок - NUJ і BECTU», - сказано у листі.

У НМПУ вважають, що широка професійна солідарність й об'єднання зусиль NUJ і BECTU за підтримки Міжнародної і Європейської федерацій журналістів та журналістських профспілкових організацій гарантує досягнення головних вимог страйку і змусить керівництво BBC почати переговорний процес з журналістами та медіапрофспілками.

«Готовність співробітників BBC страйкувати стане прикладом для українських журналістів у захисті й боротьбі за свої права», – переконані у НМПУ.

Як повідомляв УНІАН, співробітники британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі розпочали новий 12-годинний страйк.

Попередній страйк працівників Бі-Бі-Сі відбувся 18 лютого, в ньому взяли участь працівники низки програм і служб корпорації, проте керівництво пізніше заявило, що перебої в роботі були незначними.

Члени профспілок виступають проти скорочень, що тривають у компанії. Бі-Бі-Сі виконує план зі скорочення 2 тисяч співробітників протягом п'яти років.