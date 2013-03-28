Журналісти «Бі-Бі-Сі» проведуть 12-годинний страйк

За проведення акції проголосували більшість членів Національної профспілки журналістів NUJ і профспілки технічного персоналу Bectu, повідомляє РІА «Новости».

Попередній страйк працівників Бі-Бі-Сі пройшов 18 лютого, в ньому взяли участь працівники низки програм і служб корпорації, проте керівництво пізніше заявило, що перебої в роботі були незначними.

Члени профспілок виступають проти скорочень, що тривають у компанії. Бі-Бі-Сі виконує план зі скорочення 2 тисяч співробітників протягом п'яти років. "Нинішні вимоги керівництва неприйнятні. Співробітники Бі-Бі-Сі сьогодні висловлюються проти перетворення їх роботи на каторгу", - заявив керівник Bectu Джері Морріссі.

Керівництво компанії, у свою чергу, розповсюдило заяву, в якій підтвердило, що переговори останніх днів результатів не дали, але менеджмент компанії не зможе відмовитися від скорочень.