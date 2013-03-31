У Нью-Йорку автомобіль врізався у натовп пішоходів
10:55, 31 березня 2013Світ
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У нью-йоркському Брукліні автомобіль врізався у натовп пішоходів, постраждали, щонайменше, 12 осіб.
У Нью-Йорку водій врізався у натовп
”За не з`ясованих поки що причин машина з`їхала з автодороги на заповнений пішоходами тротуар. В результаті аварії 12 чоловік серйозно постраждали, троє з них перебувають у критичному стані, зокрема – малолітня дитина”, - повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представника поліції Нью-Йорка.
Він додав, що у момент виїзду на тротуар автомобіль збив риштування з будівлі, де проводиться ремонт. Фрагменти конструкції також серйозно травмували людей на тротуарі.
Водій - винуватець дорожньо-транспортної пригоди - не постраждав.
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