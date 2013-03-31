У Нью-Йорку автомобіль врізався у натовп пішоходів

”За не з`ясованих поки що причин машина з`їхала з автодороги на заповнений пішоходами тротуар. В результаті аварії 12 чоловік серйозно постраждали, троє з них перебувають у критичному стані, зокрема – малолітня дитина”, - повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представника поліції Нью-Йорка.

Він додав, що у момент виїзду на тротуар автомобіль збив риштування з будівлі, де проводиться ремонт. Фрагменти конструкції також серйозно травмували людей на тротуарі.

Водій - винуватець дорожньо-транспортної пригоди - не постраждав.