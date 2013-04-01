Палестинський прем'єр потрапив до лікарні з інфекцією підшлункової залози
22:53, 01 квітня 2013Світ
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Глава уряду Палестинської національної адміністрації (ПНА) Салам Фаяд був госпіталізований в понеділок з гострою інфекцією підшлункової залози.
Салам Фаяд потрапив до лікарні / Фото : Вікіпедія
Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на джерела в уряді ПНА і найближче оточення Фаяда.
За словами представника уряду ПНА Джамаля Закута (Jamal Zakout), 61-річний прем'єр, перебуваючи у своїй резиденції в місті Рамаллах, в понеділок відчув гострий біль у животі. Він відразу ж був перевезений в одну з лікарень міста, де тепер проходить обстеження. Чи залишиться Фаяд в лікарні на ніч, поки не відомо, повідомляє РІА Новости.
Фаяд керує урядом Палестини з 2007 року. За даними Ассошіейтед Прес, два роки тому, під час відвідин родичів в США, він переніс інфаркт.
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