Білорусь може приєднатися до СОТ до 2015 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, таку думку висловив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов.

«Це стане можливим, якщо ми будемо правильно і своєчасно робити домашню роботу, а ми її зараз почали робити краще», - сказав він.

За словами О.Гур’янова, процес вступу до СОТ - це складна політична, економічна процедура і вона дуже бюрократизована.

«Тому сам переговорний процес - це одне. Але є велика кількість документів, які потрібно підготувати, внести зміни до внутрішньої нормативно-правової бази», - зазначив А.Гур’янов.

Він повідомив, що найближчим часом відновиться діяльність робочої групи з приєднання Білорусі до СОТ у Женеві.

«Має відбутися ще великий обсяг переговорної роботи. Йдеться не лише про багатсторонні переговори, а й про переговори двосторонні більш ніж з десятьма країнами, зокрема з США, державами Євросоюзу. Ці переговори стосуються доступу товарів на ринки», - підкреслив О.Гур’янов.

Довідка УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) - міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року з метою лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.

Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві, Швейцарії. Голова СОТ (генеральний директор) - Паскаль Ламі.

На 2 березня 2013 року до СОТ входило 159 країн. Україна стала членом СОТ 16 травня 2008 року.