Керівники парламентів G20 3 дні думатимуть про корупцію

Голови та заступники керівників парламентів країн, що входять до "Групи двадцяти", в середу починають триденну зустріч у Мехіко для обговорення питань боротьби з корупцією, економічного зростання, продовольчої безпеки та законодавства у сфері кліматичних змін.

Як повідомили РІА "Новости" організатори форуму, ця зустріч є додатковим заходом до саміту глав держав і урядів G20, який відбувся у 2012 році в мексиканському місті Лос-Кабос. Традиційно зустріч глав парламентів проходить наступного року після основного щорічного заходу "двадцятки". У 2012 році G20 очолювала Мексика, яка передала в грудні минулого року керывництво у цій міжнародній організації Росії.

Серед основних тем обговорення виділяються питання розвитку світової фінансової системи, створення нових робочих місць, захисту природних ресурсів. Боротьба з корупцією буде розглядатися як частина реформування фінансової системи на національному та міжнародному рівні.

Як відомо, членами "Групи двадцяти" є Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Європейський Союз, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Республіка Корея, Японія.