КНДР не пускає південнокорейських робітників у спільну індустріальну зону

За словами представника південнокорейського міністерства об'єднання Кім Хен Сока, офіційне повідомлення про заборону в'їзду на територію промкомплексу отримали раніше в середу, передає РІА "Новости" повідомлення агентства Ренхап.

При цьому північнокорейська влада дозволила робітникам із Південної Кореї, які перебувають на території індустріальної зони Кесон, залишити її і повернутися додому.

"Уряд Південної Кореї глибоко шкодує про введення заборони (на в'їзд) і закликає, щоб її (заборону) зняли негайно", - підкреслив представник міністерства, додавши також, що влада докладає всіх зусиль для забезпечення безпеки південнокорейських робітників, що знаходяться в зоні Кесон.

Раніше в середу представники імміграційної і митної служби в місті Пхаджу, розташованому за 50 кілометрів від демілітаризованої зони, заявили про те, що північнокорейська сторона не дала дозвіл на одноденну поїздку в промкомплекс для південнокорейських співробітників.

Зазвичай південнокорейці перетинають кордон о 08.30 за місцевим часом (02.30 за Києвом). За останніми даними, дозвіл на в'їзд в середу мали отримати 484 громадянина Південної Кореї. Крім того, кордон мав перетнути 371 автомобіль.

Індустріальна зона Кесон знаходиться в 12 кілометрах на північ від військово-демаркаційної лінії між півднем і північчю Кореї. Зараз на території індустріальної зони діють 123 середніх і малих підприємства, на яких працюють близько 900 південнокорейських і близько 54 тисяч північнокорейських робітників.