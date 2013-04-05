У Бразилії почалася епідемія

"З 1 січня по 23 березня зафіксовано більше 635 тисяч випадків захворювання денге, з них близько 1,3 тисячі - важких, померло 108 осіб", - наводять ЗМІ дані Міністерства охорон здоров'я країни. Зростання кількості захворювань склало порівняно з аналогічним період 2012 року майже 380%. За весь минулий рік від хвороби померли 102 особи.

Найнебезпечнішими у цьому плані є штати Мінас-Жерайс, Гояс, Сан-Паулу, Мату-Гроссу-ду-Сул і Ріо-де-Жанейро, повідомляють лікарі.

Остання епідемія денге була зафіксована в південноамериканській країні в 2010 році, коли заразилися 580 тисяч осіб, а померло 285 хворих, передає кореспондент РІА "Новости".

Лихоманка денге - гостре вірусне захворювання. Хвороба була завезена до Латинської Америки в позаминулому столітті вихідцями з Азії. Щорічно хвороба забирає тисячі життів у тропічних регіонах світу.