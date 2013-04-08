Путін підписав закон про штрафи за нецензурщину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про внесення змін до статті 4 Закону Російської Федерації «Про засоби масової інформації» і статті 13.21 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення».

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Закон був ухвалений Держдумою 19 березня і схвалений Радою федерації 27 березня.

Штраф за застосування нецензурної лайки в ЗМІ для громадян встановлюється в розмірі від 2 тис. до 3 тис. рублів (від 67 до 100 доларів), для посадовців – від 5 тис. до 20 тис. рублів (від 170 до 670 доларів), для юридичних осіб – від 20 тис. до 200 тисяч (від 670 до 6,7 тис. доларів).