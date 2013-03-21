Російські міністри просять депутатів уточнити поняття «нецензурна лайка»

У російському уряді попросили розробників законопроекту про заборону використання "нецензурної лайки" в ЗМІ, літературі, кіно і театральних постановках уточнити дане поняття, повідомляє РІА Новости.

Розробники законопроекту пропонують внести зміни до федеральних законів "Про державну мову Російської Федерації", "Про державну підтримку кінематографії Російської Федерації", Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення і в Закон Російської Федерації "Про засоби масової інформації", заборонивши використання нецензурної лайки в творах літератури і мистецтва, ЗМІ, а також при проведенні театрально-видовищних, культурно-просвітницьких та видовищно-розважальних заходів.

"Пропоновані зміни не викликають заперечень, проте вжите поняття" нецензурна лайка "не визначене в законопроекті і вимагає конкретизації", - зазначили в уряді РФ.