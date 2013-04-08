Вуяновича переобрали президентом Чорногорії
20:58, 08 квітня 2013Світ
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Чинний президент Чорногорії Філіп Вуянович переміг на чергових виборах глави держави, що відбулися в неділю, набравши 161 тисячу голосів.
Філіп Вуянович набрав 161 тисячу голосів
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Державну виборчу комісію (ДВК).
Представник опозиції і колишній дипломат Міодраг Лекич отримав 154 тисячі голосів. Це перші офіційні результати виборів. ДВК зазначає, що вони носять попередній характер.
Раніше кожен з політиків заявляв про свою перемогу на підставі власних даних підрахунку голосів.
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