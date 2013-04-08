Вуяновича переобрали президентом Чорногорії

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Державну виборчу комісію (ДВК).

Представник опозиції і колишній дипломат Міодраг Лекич отримав 154 тисячі голосів. Це перші офіційні результати виборів. ДВК зазначає, що вони носять попередній характер.

Раніше кожен з політиків заявляв про свою перемогу на підставі власних даних підрахунку голосів.