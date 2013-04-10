Експерти назвали найбільш проблемних членів Євросоюзу

У доповіді про економічну ситуацію в єврозоні відзначається високий рівень боргу і зростаюче безробіття в Іспанії, де більше половини громадян молодше 25 років не можуть працевлаштуватися, - повідомляють Подробности.

Напередодні Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) закликала владу Словенії вжити заходів для вирішення проблем банківської системи. В іншому випадку країну теж може чекати серйозна боргова криза. Всесвітня торгова організація, у свою чергу, заявила, що криза в Європі негативно впливає на глобальне економічне зростання і значно знизила показники у своєму прогнозі зростання глобальної торгівлі на 2013 рік.