Поліція думає, що водій автобуса з підлітками заснув за кермом

За даними поліції, причиною ДТП в Бельгії, де розбився автобус з дітьми з Росії й України, могло стати те, що водій заснув за кермом.

Про це повідомляє Газета.ру.

«На дорозі - аж до місця зіткнення з огорожею - немає гальмівного сліду, тобто водій жодним чином не реагував на зміну траєкторії руху. Одне з найбільш ймовірних пояснень - водій заснув за кермом», - повідомив представник правоохоронних органів.

За даними бельгійського кризового центру, п`ять осіб - водій, гід, керівник групи і двоє неповнолітніх – загинули в ДТП з автобусом біля бельгійського міста Антверпен сьогодні вранці. Ще 17 людей дістали поранення, з них п`ятеро у важкому стані.

За інформацією західних ЗМІ, в автобусі могли перебувати громадяни України, Польщі і Росії. Українські дипломати з`ясовують, чи є громадяни України серед постраждалих в аварії автобуса.