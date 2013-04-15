Мадуро заявив, що перемога на виборах президента Венесуелі була чесною

Мадуро, названий Уго Чавесом своїм наступником, набирає, за попередніми даними, 50,66% голосів: цього достатньо, щоб він став президентом країни, повідомляє РІА Новости.

"Ми перемогли на виборах правильно, законно і конституційно", - заявив Мадуро відразу після оголошення перших результатів виборів. За його словами, він поважає вибір тих венесуельців, які голосували за його суперника - кандидата від опозиції Енріке Капрілеса, який набрав більше 49% голосів. Обраний президент закликав своїх прихильників відзначити його перемогу. "Давайте святкувати, всі на вулиці!" - сказав Мадуро.

Продаж алкоголю в Венесуелі заборонена до вечора понеділка. Мадуро залишився вірним собі і в своєму зверненні до прихильників згадав про Чавеса. "Хай живе Чавес!" - повторив кілька разів Мадуро, і присутні прихильники підтримали його клич.

В ході своєї передвиборної кампанії Мадуро згадував Чавеса в середньому по 100-200 разів на день. Мадуро заявив також, що його офіційний вступ на посаду намічено на 19 квітня.