У серії вибухів в Іраку загинули шестеро людей, понад 70 поранені

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву владу, передає РІА Новости.

За даними влади, три вибухи пролунали в місті Туз-Хурмату, розташованому на північ від столиці країни Багдада. Ще два заміновані автомобілі вибухнули в місті Ен-Насирія - адміністративному центрі провінції Ді-Кар.