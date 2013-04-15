У серії вибухів в Іраку загинули шестеро людей, понад 70 поранені
10:31, 15 квітня 2013Світ
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Бойовики підірвали п'ять замінованих автомобілів в різних районах Іраку, жертвами терактів стали, щонайменше, шість чоловік, 74 отримали поранення.
Загинули шестеро людей, 74 отримали поранення
Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву владу, передає РІА Новости.
За даними влади, три вибухи пролунали в місті Туз-Хурмату, розташованому на північ від столиці країни Багдада. Ще два заміновані автомобілі вибухнули в місті Ен-Насирія - адміністративному центрі провінції Ді-Кар.
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