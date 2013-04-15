Число жертв терактів в Іраку зросло до 55 осіб

Раніше повідомлялося про 31 загиблого і більше 200 поранених. Крім того, повідомлялося, що всього в різних містах Іраку спрацювало не менше 18 вибухових пристроїв, закладених в автомобілях. Найбільші теракти сталися в Багдаді і в іншому великому іракському місті - Кіркук. Вибухи також стались в містах Туз-Хурмату, Ен-Насирія, Ель-Хілла, Тікріт і Баакуба, повідомляє РІА Новости.

Як відзначає Франс Прес, влада Іраку пов'язує новий спалах насильства в країні з майбутніми виборами, які мають відбутися 20 квітня. Минулого тижня щонайменше 25 осіб загинули і більше 60 отримали поранення в провінції Діяла, коли терорист-смертник підірвав себе на зустрічі кандидата в місцеві органи влади з його прихильниками. За даними ЗМІ, вже не менше 14 кандидатів на виборах були вбиті по всій країні. Всього у виборах беруть участь близько 8 тисяч кандидатів, які боротимуться за 378 місць в місцевих органах влади. Це перші вибори в країні після виведення американських військ в 2011 році.

Останнім часом в Іраку відзначається зростання напруженості, пов'язаної з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони зайняли ряд важливих державних посад, серед яких найбільш впливовою є посада прем'єр-міністра.