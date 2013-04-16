У столиці Венесуели почалися зіткнення з поліцією

Про це передає агентство Reuters з посиланням на очевидців.

Національна виборча рада (НВР) визнала Ніколаса Мадуро переможцем виборів. За останніми даними, він набрав 50,75% голосів. Кандидат від опозиції Енріке Капрілес, що набрав 48,89% голосів, свою поразку не визнає і вимагає перерахунку голосів.

У понеділок Ніколас Мадуро проголошений обраним главою держави.

Тисячі прихильників Мадуро зібралися поряд з будівлею НВР в очікуванні свого кандидата, передає РІА "Новости". Із закликом до громадян прийти на урочистий захід виступили державні ЗМІ. Голова НВР зачитала офіційний акт підрахунку голосів, який свідчить про перемогу Мадуро на виборах: він очолюватиме країну в період 2013-2019 рр.

Водночас тисячі прихильників Капрілеса вийшли на вулиці Каракаса з каструлями та іншим залізним посудом у руках, щоб висловити незгоду з результатами виборів.

Вони щосили гримлять у каструлі. Найбільше учасників "каструльного бунту" в багатих районах міста, де позиції кандидата від опозиції завжди були сильними. Саме він закликав своїх прихильників влаштувати владі таку акцію протесту.

Крім каструль, протестувальники підривають петарди і ускладнюють рух на основних магістралях міста.