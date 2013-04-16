Серед постраждалих від вибухів у Бостоні 8 дітей

Влада США вже офіційно оголосила, що розцінює інцидент як терористичний акт.

Вибухові пристрої, що спрацювали під час міжнародного марафону в Бостоні, мали малу потужність, повідомив телеканал CNN з посиланням на представника правоохоронних органів США.

Також, за даними CNN, на місці вибухів не виявлено слідів високоякісних вибухових речовин, що може свідчити про саморобний характер пристроїв.

За останніми даними, під час вибухів у Бостоні постраждали понад 110 людей. Офіційно повідомляється про двох загиблих, передає РІА "Новости".