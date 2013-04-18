Сербія і Косово після 14-годинної дискусії знову не домовилися
07:45, 18 квітня 2013Світ
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Вчергове безрезультатно завершилися переговори між прем’єр-міністрами Сербії та Косово.
Кетрін Ештон бачить незначні розбіжності
Під час діалогу Івіци Дачича і Хашима Тачі вже багато місяців ідеться про нормалізацію відносин між Белградом і Приштіною, - зазначає Радіо Свобода.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон після завершення 14-годинної дискусії в Брюсселі назвала відмінності в підходах двох сторін «дуже дрібними». Вона наголосила, що сподівається на досягнення угоди між Сербією і Косовом ще до понеділкової зустрічі міністрів Євросоюзу.
ЄС пов’язує просування сербського бажання стати членом євроспільноти з поліпшенням відносин із Косовом. У колишньому автономному краї Сербії сербська меншина не визнає правління етнічних албанців, які переважають в уряді Косова.
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