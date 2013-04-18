Сербія і Косово після 14-годинної дискусії знову не домовилися

Під час діалогу Івіци Дачича і Хашима Тачі вже багато місяців ідеться про нормалізацію відносин між Белградом і Приштіною, - зазначає Радіо Свобода.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон після завершення 14-годинної дискусії в Брюсселі назвала відмінності в підходах двох сторін «дуже дрібними». Вона наголосила, що сподівається на досягнення угоди між Сербією і Косовом ще до понеділкової зустрічі міністрів Євросоюзу.

ЄС пов’язує просування сербського бажання стати членом євроспільноти з поліпшенням відносин із Косовом. У колишньому автономному краї Сербії сербська меншина не визнає правління етнічних албанців, які переважають в уряді Косова.