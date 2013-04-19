У Пакистані заарештували екс-президента країни Мушаррафа

Поліція Пакистану заарештувала в п'ятницю екс-президента країни генерала Первеза Мушаррафа, який втік у четвер з зали суду. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеве телебачення.

Ордер на арешт Мушаррафа був виданий у справі про незаконний арешт суддів при введенні надзвичайного стану в 2007 році. Раніше суд продовжив Мушаррафу до 18 квітня можливість перебувати на волі за умови виплати застави, тобто надав йому фактичний імунітет від арешту. У четвер вранці генерал прибув до суду, щоб отримати чергове подовження, проте суд йому відмовив і постановив заарештувати екс-президента, після чого той зник у супроводі особистої охорони, відзначає Росбалт.

Мушарраф має намір подати апеляцію до Верховного суду країни з вимогою скасувати рішення про видачу ордера на його арешт.