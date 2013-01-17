Силовики відмовились арештовувати прем’єра Пакистану

Як передає Радіо Свобода , нинішнього прем’єра Пакистану звинуватили в корупції.

За словами голови Національного контрольного бюро Пакистану Фасіха Бохарі, досудове слідство провели з неточностями, тому йому потрібен час, щоб вирішити, чи правомірний арешт прем’єра.

Верховний суд позавчора видав припис правоохоронним органам арештувати Раджу Первеза Ашрафа протягом доби. Його і ще 15 осіб обвинувачують у справі про корупцію, пов’язану з енергетичними проектами, позаминулого року, коли нинішній прем’єр був міністром електроенергетики і водних ресурсів Пакистану.

Ці звинувачення, які пролунали ще минулого року, Раджа Первез Ашраф відкидає.