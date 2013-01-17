Силовики відмовились арештовувати прем’єра Пакистану
17:27, 17 січня 2013Світ
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У Пакистані голова найвищого органу боротьби з корупцією і захисту економічної безпеки країни відмовився сьогодні виконати вказівку Верховного суду арештувати прем’єр-міністра Раджу Первеза Ашрафа.
Як передає Радіо Свобода, нинішнього прем’єра Пакистану звинуватили в корупції.
Раджа Первез Ашраф досі не заарештований / Фото: dayandnightnews.com
За словами голови Національного контрольного бюро Пакистану Фасіха Бохарі, досудове слідство провели з неточностями, тому йому потрібен час, щоб вирішити, чи правомірний арешт прем’єра.
Верховний суд позавчора видав припис правоохоронним органам арештувати Раджу Первеза Ашрафа протягом доби. Його і ще 15 осіб обвинувачують у справі про корупцію, пов’язану з енергетичними проектами, позаминулого року, коли нинішній прем’єр був міністром електроенергетики і водних ресурсів Пакистану.
Ці звинувачення, які пролунали ще минулого року, Раджа Первез Ашраф відкидає.
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