У США підтвердили загибель одного з бостонських терористів

Про це повідомляє The Boston Globe. Спільник вбитого залишився на волі, він озброєний і небезпечний: про це написав у своєму твіттері комісар бостонської поліції Едвард Дейвіс, передає Лента.ру.

За словами Дейвіса, зараз розшукується підозрюваний, який на поширених раніше знімках з місця злочину був відображений у білій кепці. Поліція Бостона опублікувала його нову фотографію. Як повідомляє USA Today, Дейвіс, виступаючи на прес-конференції, закликав місцевих жителів залишатися вдома. «Ми вважаємо, що це терорист, - заявив комісар. - Ми вважаємо, що це людина, яка з'явилася сюди, щоб убивати ».

Імена загиблого і розшукуваного у поліції не назвали. Тим часом NBC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що у підозрюваних є зв'язки за кордоном, а в США вони на легальних підставах прибули приблизно рік тому.