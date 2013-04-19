Лукашенко проти одностатевих шлюбів - «не дозрів»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що введення в країні одностатевих шлюбів неприйнятно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він сказав сьогодні, звертаючись з Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

«Поки я Президент, не буде тут одностатевих шлюбів. Народ це не приймає», - заявив О.Лукашенко.

За його словами, прихильники таких рішень відходять від християнських цінностей.

«Нам це чуже. І ні на які революції ми теж не підемо. Більш того, ми не допустимо ніяких революцій. Ми нікого не душитимемо, нікого не труїтимемо. Хай існує опозиція – справжня опозиція. Хай бореться на президентських, парламентських виборах, але чесно бореться, не ламає, не кришить. Бомбитимуть - отримають по мізках. Що тут незрозумілого? Ми діємо так само, як ви! Ну не дозріли ми для блакиті – почекайте трішки», - сказав О.Лукашенко.