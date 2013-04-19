Другий день виборів президента Італії не дав результату

Як передає РІА Новости, семирічний мандат чинного глави держави Джорджо Наполітано закінчується 15 травня. Вибори нового президента, які проводяться таємним голосуванням, почалися вчора на спільному засіданні Палати депутатів і Сенату національного парламенту за участю делегатів від усіх регіонів країни. Всього в голосуванні мають право взяти участь 1007 вибірників. Якщо в перших трьох турах кандидатам для обрання необхідно було набрати більшість у дві третини голосів учасників зібрання, тобто 672 голоси, то починаючи з четвертого туру, їм досить одержати абсолютну більшість - 504 голоси.

Перед початком четвертого туру лідер партії "Народ свободи" Сільвіо Берлусконі заявив, що його партія не братиме участі в голосуванні. До них приєдналися союзники з "Ліги Півночі". Таким чином, у голосуванні не брали участь близько 300 осіб. Обидві політичні сили виступили категорично проти кандидатури колишнього прем'єр-міністра Італії, екс-голови Європейської комісії Романо Проді, якого сьогодні офіційно висунула Демократична партія, що має найбільшу фракцію в парламенті.

Однак, саме Р.Проді став лідером за підсумками четвертого туру голосування. Відомий політик отримав 395 голосів вибірників на свою підтримку. При цьому в попередньому турі за нього проголосували всього 22 особи.

Друге місце посів популярний в лівих колах юрист і політик Стефано Родота (213 голосів), висунутий прихильниками знаменитого блогера, ідеолога громадського "Руху 5 зірок" Беппе Грілло. У трьох попередніх турах він отримував відповідно 240, 230 і 250 голосів. Третій результат показала глава МВС Аннамарія Канчеллієрі (78 голосів), чию кандидатуру запропонували центристи на чолі з прем'єром Маріо Монті.

Голова Палати депутатів Лаура Болдріні офіційно оголосила, що п'ятий раунд голосування відбудеться завтра.