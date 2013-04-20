Смертельна ДТП в Росії: семеро українців травмовані

Як повідомляє ТСН, на 361-му кілометрі автодороги "Україна" зіткнулися легковик "Опель-Зефіра" та мікроавтобус "Мерседес-Спринтер".

За даними прес-служби регіонального УМВС, мікроавтобус перевозив громадян України.

У результаті аварії водій та пасажир легкового авто від отриманих травм загинули на місці, а сімох пасажирів мікроавтобуса госпіталізовано у лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними, причиною аварії став виїзд "Опеля" на зустрічну смугу. Наразі всі обставини ДТП з'ясовуються.

Водночас, ІТАР-ТАРС повідомляє про вісьмох постраждалих у цій автокатастрофі. Також повідомляється, що за попередніми даними, причиною ДТП став виїзд автомобіля "Опель", в якому перебували двоє громадян Таджикистану, на зустрічну смугу.