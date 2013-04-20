У Китаї число жертв землетрусу перевищило 120 людей (відео)

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Чжунго сіньвень.

Землетрус, магнітуду якого китайські сейсмологи оцінили в 7,0, був зафіксований уранці у суботу в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Вогнище землетрусу залягало на глибині близько 13 кілометрів, його епіцентр - у повіті Лушань міського округу Яань за 150 кілометрів від адміністративного центру провінції міста Ченду. Підрахунок точного числа постраждалих і травмованих продовжується. Раніше повідомлялося про загибель 102 осіб і понад 3 тисячі травмованих.

Крім того, евакуації підлягають близько 140 тисяч жителів повіту Лушань, що найбільше постраждав від землетрусу.

У постраждалому районі ведеться пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь понад 6 тисяч військових, лікарів і рятувальників. Керує операцією на місці прем'єр Держради Китаю Лі Кецян.

У регіоні продовжує спостерігатися сейсмологічна активність, з ранку й дотепер у повіті Лушань було зафіксовано більш як 40 підземних поштовхів магнітудою понад 3,0.