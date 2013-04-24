Поліцейському, пораненому при затриманні в Бєлгороді, зробили операцію (фото)

Стан поліцейського, який отримав кілька ножових поранень при затриманні "білгородського стрілка", лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості, його життю нічого не загрожує, повідомили РІА Новости в прес-службі УМВС по регіону.

На тему: Поліція Бєлгорода розкрила подробиці затримання стрілка (фото)

"На даний момент стан хворого - середнього ступеня тяжкості. Життя хворого нічого не загрожує. Він буде перебувати під наглядом у відділенні реанімації до завтра. Залежно від стану, буде визначене його подальше місцезнаходження", - наводить слова лікаря Олега Зернова прес-служба УМВС.

За словами Зернова, що проводив операцію, у поліцейського чотири ножові поранення: обличчя, плеча та шиї. Рани досить глибокі - до 4 сантиметрів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу поліцейські затримали Помазуна на залізничній станції "Бєлгород". Глава МВС РФ Володимир Колокольцев особисто керував операцією із затримання.

"Підозрюваний був затриманий при спробі виїхати на вантажному потязі з зони оточення. Співробітники поліції його пізнали і вжили заходів для затримання, в ході якого один поліцейський, Юрій Сєдих, був поранений ножем", - повідомив представник прес-центру МВС РФ.

"Бєлгородський стрілок" Сергій Помазун був затриманий після того, як співробітники поліції попросили його показати документи, але він занервував і чинив опір, повідомляє регіональне УМВС.

У затриманні брали участь чотири співробітника Курського лінійного відділу поліції на транспорті Олексій Едрешов, Дмитро Коновалов, Юрій Сєдих та Олександр Самсоненко.

"Ми несли патрулювання в районі парку-відстою. У районі 11 вечора побачили, що йшла людина в бік вокзалу, вона поводилася підозріло. Підійшли перевірити документи. Коли зрозуміли, що збігається за всіма прикметами під опис фоторобота, почали операцію по затриманню. Він чинив опір ", - наводить слова Едрешова прес-служба УМВС по регіону.

"Було слабке освітлення, він (Помазун) завдав удар, коли намагався втекти. Просто я не встиг зреагувати на нього, але надалі зумів затримати, і хлопці допомогли. Біля мене опинилися співробітники, які зробили те, що повинні були. Вони просто перебували трохи на віддалі, але прийшли на допомогу. Ми повинні були це зробити, це наша робота ", - наводить слова Сєдих представник прес-служби УМВС.

Поліцейський сказав, що коли передбачуваний злочинець став чинити опір, важко було розібрати, що він робить і чи є у нього зброя, але його скрутили.

Сєдих додав, що в той час ніхто з його колег не думав про нагороди або заохочення, вони просто виконували свою роботу, а після затримання вони "відчули полегшення".

Глава МВС РФ Володимир Колокольцев дав доручення представити до заохочення всіх співробітників поліції, які відзначилися в ході проведення оперативних заходів.