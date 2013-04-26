ЗМІ: Незадовго до теракту в Бостоні поліція затримала уродженця Києва з бомбами

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на американські ЗМІ.

За даними видання Huffington Post, 27-річний Панасенко був затриманий, за різними даними, 5 або 7 квітня на одному з потягів, що слідували з Нью-Джерсі в місто Сафферн (Suffern) в штаті Нью-Йорк.

За даними поліції Нью-Джерсі, в ході обшуку в будинку Панасенка були виявлені предмети "які можуть бути використані для виготовлення вибухових пристроїв".

Як зазначає інтернет-портал Jersey Journal, затриманому вже пред'явлені звинувачення в "зберіганні двох саморобних вибухових пристроїв".

За даними американських ЗМІ, Панасенко навчався на математичному факультеті одного з американських вузів і проживав у місті Джерсі.

Жертвами двох вибухів, що сталися 15 квітня в Бостоні на фініші міжнародного марафону стали троє людей, більше 280 отримали поранення.

У ніч на 20 квітня був затриманий один з підозрюваних у виконанні цього теракту - Джохар Царнаев, йому вже пред'явлено звинувачення. Другий підозрюваний - його старший брат Тамерлан - 19 квітня помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.