Палестинські бойовики відновили обстріл території Ізраїлю

"Ракета розірвалася в районі Ешколь ... Інформація про потерпілих і пошкодження не надходила", - повідомила рятувальна служба "Іхуд ха-Цалах", передає РІА Новости.

На обстріл Ешколь, сільськогосподарського району біля південно-східного кордону сектора Газа з населенням 11 тисяч осіб, ізраїльські військові поки не відреагували. На недільний обстріл вони відповіли авіаударами по складу зброї та тренувальній базі бойовиків. Другий день залишається закритим прикордонний перехід "Керем-Шалом", через який проходить весь легальний обсяг імпорту та експорту півторамільйонного анклаву. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв не залишати без відповіді жодного ракетного обстрілу. "На кожен ... послідує жорстка реакція Армії оборони Ізраїлю", - сказав він.

Провину за всі випадки порушення перемир'я, яке з листопада діє між Ізраїлем та угрупованнями сектора Газа, ізраїльтяни покладають на ХАМАС, як на правлячий в анклаві рух. Відповідальність за ракетні пуски зазвичай беруть дрібні угрупування "салафітів", які поділяють ідеологію джихадистського панісламізму "Аль-Каїди" і опозиційних ХАМАС.