Кількість загиблих при обваленні фабрики в Бангладеш зросла до 402 людей

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше повідомлялося про 379 загиблих.

Восьмиповерхова будівля Rana Plaza обрушилася 24 квітня. Тріщини в багатоповерховому комплексі, розташованому в місті Саварі, з'явилися ще напередодні трагедії, що викликало паніку серед працівників фабрик одягу і торгових точок, проте керівництво фабрики переконало співробітників повернутися на робочі місця. У неділю на місці обвалення виникла пожежа при розрізанні рятувальниками сталевої арматури, що блокувала доступ до жінки, яка вижила.

Місцева влада вже склала список зі 149 зниклих. Їх точна кількість уточнюється. Раніше ЗМІ повідомляли про 840 зниклих безвісти. Всього на момент обвалення в комплексі Rana Plaza працювало близько 3,5 тисяч чоловік, в основному жінки. За даними ЗМІ, близько 2,5 тисяч чоловік вдалося врятувати.

Сьогодні в Даккі відбуваються багатотисячні акції протестів робітників, які вимагають забезпечення безпеки праці, а також смертного вироку для власника фабрики. За даними поліції, в демонстрації беруть участь не менш як 10 тисяч чоловік. Їхня кількість може зрости впродовж дня.

Правоохоронні органи Бангладеш у неділю заарештували на кордоні з Індією власника будівлі, що обрушилася, Мохаммеда Сохеля Рану. Були також затримані власники фабрик, розташованих у комплексі, та інженери, які схвалили будівництво будівлі.