У Казахстані горить медіа-центр: сотні людей евакуйовано

В Астані горить будівля великого медіа-центру, в якому розташовані всі державні телеканали Казахстану. Евакуйовані сотні людей, передає РІА Новости.

«Евакуацію оголосили близько 19.00 (16.00 за київським часом), ми спускалися пожежними сходами, вийшло, напевно, близько тисячі людей», – повідомив один із журналістів, евакуйованих з будівлі. За інформацією співрозмовника агентства, пожежа виникла на даху концертного залу медіа-центру. На місці пожежі працюють близько 10 пожежних машин, гасіння вогню утруднене сильним вітром.

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