У Казахстані горить медіа-центр: сотні людей евакуйовано
17:15, 04 травня 2013Світ
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В Астані горить будівля великого медіа-центру, в якому розташовані всі державні телеканали Казахстану. Евакуйовані сотні людей, передає РІА Новости.
На місці загорання працюють близько 10 пожежних машин
«Евакуацію оголосили близько 19.00 (16.00 за київським часом), ми спускалися пожежними сходами, вийшло, напевно, близько тисячі людей», – повідомив один із журналістів, евакуйованих з будівлі.
За інформацією співрозмовника агентства, пожежа виникла на даху концертного залу медіа-центру.
На місці пожежі працюють близько 10 пожежних машин, гасіння вогню утруднене сильним вітром.
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