Сирія готова відповісти на авіаудари Ізраїлю - заступник голови МЗС

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що в суботу і в ніч на неділю Ізраїль наніс декілька авіаударів по сирійській території. За інформацією агентства Рейтер, удари були спрямовані на знищення партії зброї, що призначалася ліванському угрупуванню "Хезболлах".

У свою чергу, сирійське агентство САНА повідомило, що ізраїльській ракетній атаці піддався науковий центр під Дамаском, передає РІА Новости. "Сирія не дозволить цьому знову здійснитися, ми вправі захищати свій народ і свої інтереси всіма можливими методами", - сказав Мікдад. За його словами, напад Ізраїлю на Сирію викликаний тими поразками, які терплять угруповання, пов'язані з "Аль-Каїдою", в Сирії. "Поразки, які несе" Аль-Каїда "в боях з урядовими військами в Сирії, зажадали безпосереднього втручання покровителів терористичних угруповань - Ізраїлю", - сказав Мікдад.

За його словами, авіаудар ізраїльських ВПС по території Сирії був проведений також з відома і при заохоченні США. Тим часом, в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю не стали коментувати інформацію про ці авіаудари. На початку тижня ізраїльська армія поставила під рушницю сотні резервістів для участі у раптових навчаннях біля кордонів з Сирією та Ліваном. За даними армійської прес-служби, у маневрах, які триватимуть до кінця тижня, війська відпрацьовують сценарій "раптової ескалації" на півночі.

У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою і опозицією. За цей час в країні, за різними даними, загинули до 70 тисяч людей. Сирійська влада заявляє, що протистоїть добре озброєним і навченим бойовикам, які прибувають з-за кордону.