В Єгипті обстріляли кортеж прем'єр-міністра

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, інцидент стався, коли політик проїжджав по одному з міських мостів.

За інформацією ЗМІ, охоронці звернули увагу на підозрілу вантажівку з відкритим кузовом, яка несподівано з'явилася неподалік.

Вони зробили попереджувальний постріл у повітря; у відповідь із машини почали стріляти по автоколоні.

Пізніше, коли тих, хто стріляв, затримали, вони заявили, що не знали, хто перебуває в кортежі. Як повідомляється, заарештовано п'ятьох чоловіків.