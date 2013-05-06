В Єгипті обстріляли кортеж прем'єр-міністра
12:16, 06 травня 2013Світ
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У Каїрі в неділю ввечері був обстріляний кортеж прем'єр-міністра Єгипту Хішама Канділя.
НП сталася, коли Хішам Канділь проїжджав по мосту / Фото: news.nur.kz
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, інцидент стався, коли політик проїжджав по одному з міських мостів.
За інформацією ЗМІ, охоронці звернули увагу на підозрілу вантажівку з відкритим кузовом, яка несподівано з'явилася неподалік.
Вони зробили попереджувальний постріл у повітря; у відповідь із машини почали стріляти по автоколоні.
Пізніше, коли тих, хто стріляв, затримали, вони заявили, що не знали, хто перебуває в кортежі. Як повідомляється, заарештовано п'ятьох чоловіків.
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