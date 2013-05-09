Керрі просить Путіна не продавати Сирії зброю

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що поставка російських ракет до Сирії може стати «дестабілізуючим фактором» для Ізраїлю. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на АР.

«Ми стурбовані тим, як вплинуть такі оборонні системи в Сирії на безпеку Ізраїлю. Крім того, поставки можуть посилити громадянську війну», - заявив Керрі.

Він підкреслив, що зі свого боку США воліли б, щоб Росія не надавала військової допомоги режиму Башара Асада.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Дамаск нібито оплачує поставку з Росії шести пускових установок і 144 ракет, передача яких сирійській стороні може відбутися вже найближчим часом.