США і Південна Корея почали військові навчання

За словами представника міністерства оборони, ці військово-морські навчання триватимуть до п'ятниці. Вони стали другими за цей рік, перші були проведені в лютому.

У спільних навчаннях візьмуть участь американський атомний підводний човен класу «Лос-Анжелес», есмінці Aegis, літаки морського спостереження Р-3С, а також південнокорейські есмінці, підводні човни й літаки. «Навчання є щорічним заходом, спрямованим на підготовку дій проти несанкціонованого проникнення супротивника», – повідомив військовий чиновник.

Напередодні північнокорейське Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) різко засудило підготовлювані військово-морські навчання США й Південної Кореї, закликавши Сеул припинити «ворожі дії й військові провокації», якщо він хоче відновлення роботи об'єднаної індустріальної зони Кесон, яку було припинено в квітні.

Представник міністерства оборони Південної Кореї Кім Мен Сок заявив, що пов'язувати спільні військово-морські навчання й закриття промзони «неприйнятно», оскільки маневри спрямовано на припинення «північнокорейських провокацій». «Поки Північ зберігає військовий настрій, спільні навчання продовжуватимуться», – підкреслив Кім Мен Сок.

Повномасштабні спільні військові навчання США й Південної Кореї Foal Eagle, що викликали різку критику КНДР, проводилися на території Кореї з 1 березня до 30 квітня.