Поліція Нового Орлеана показала кадри стрілянини на міському параді (відео)

Про це за інформацією поліцейського департаменту повідомляє в понеділок РІА Новости.

На записі, який триває півтори хвилини, видно зловмисника - темношкірого парубка у білій футболці. Спочатку він стоїть біля стіни будівлі, потім починає рух слідом за натовпом і дістає з кишені зброю. На відео немає звуку - на наступних кадрах видно лише, як люди в паніці розбігаються з перехрестя в різні сторони. Постраждалі падають на асфальт, решта стикаються, падають один на одного, щоб не потрапити під кулі. Маленька дитина, що знаходиться буквально в п'яти метрах від стрілка, встигає забігти за ріг будинку.

Раніше представники поліції повідомили журналістам, що причетних до стрілянини може бути троє. За інформацію, яка приведе до арешту винних, пропонується винагорода у розмірі 10 тисяч доларів.

В результаті стрілянини постраждали 19 осіб: десять чоловіків, сім жінок, десятирічний хлопчик і десятирічна дівчинка, уточнили в поліції. У дітей дотичні поранення, їхній стан не викликає побоювань.