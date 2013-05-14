У США випустили гральні карти з портретами "російської мафії"

Колоди карт, що демонструють "ймовірні ключові фігури російського кримінального світу", будуть надіслані до ФБР, управлінь поліції в містах з великими російськомовними громадами і до конгресу США, повідомляє організатор випуску.

"Видавець колоди карт - Інститут російських досліджень - має намір використовувати цю колоду, щоб підвищити обізнаність серед правоохоронців, законодавців та преси щодо тієї обставини, що російська мафія відіграє дуже істотну роль у злочинності в США і в світі, і її значення може зрости мірою того, як зростає втеча капіталів, що включають доходи від злочинної діяльності, розкрадань і корупції ", - цитує РІА "Новости".

У колоду, яка названа "Гральні карти російської мафії" включені 52 особи, порівняльна цінність яких ранжована від двійки до туза.

Тузом пік у колоді названий підприємець Михайло Чорний, який живе в Ізраїлі, а тузом треф - його брат Лев Чорний. Туз у чирві - Леонід (Леон) Каплан, який був екстрадований 2011 року з Росії до Іспанії, де його звинувачують у приналежності до злочинної організації та відмиванні грошей. Бубновий туз - Семен Могилевич, що входить до десятки найбільш розшукуваних ФБР людей за підозрою в шахрайстві.

У королях виявилися засуджені в Іспанії Захарій Калаш та Олександр Малишев, а також Марат Балагула, який відсидів строк у США, та Віктор Бут, який отримав у США 25 років в'язниці за звинуваченням у продажу зброї колумбійському угрупуванню FARC.

Єдина жінка в списку - чирвова королева Жанна Буллок, чоловік якої, колишній міністр фінансів Підмосков'я Олексій Кузнєцов, розташувався на сусідньому місці бубнової королеви. Подружжя проходило у кримінальній справі в Росії про розкрадання бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Місця двох джокерів залишилися незайняті.